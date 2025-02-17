حماس تنعى القائد القسامي محمد شاهين إثر اغتياله في لبنان

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحُها العسكري كتائب القسام القائدَ القسامي محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء" إثر استشهاده اليوم الاثنين في عملية اغتيال نفذتها إسرائيل بطائرة مسيرة في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها وهي "تزف شهيدها البطل أبو البراء، لتستذكر دوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى معركة طوفان الأقصى".

وأشارت إلى أن شاهين وهو من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة قد شغل "عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

وأكدت الكتائب أنها وهي "تقدم الشهداء تلو الشهداء على امتداد أرض فلسطين وفي طوقها" تؤكد "ثباتها على عهدها مع الله ثم مع شعبها، بمواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى".

وفي بيان آخر، أكدت حركة حماس أن "يد الغدر الصهيونية التي امتدت إلى ساحات الشتات، كما امتدت إلى ساحة الوطن في الداخل، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة".

وأشارت حماس إلى أن شاهين كان هو و"إخوانه وأسرته الكريمة مثالا للتضحية والفداء، وأحد الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة، وساهموا في تعزيز قوتها وإعدادها لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير الأرض والمقدسات".

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وشددت حماس على أن "العدو الصهيوني، الذي يواصل سياسة الاغتيالات الجبانة بحق قادة وأبطال المقاومة، يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه، وسيدفع ثمنها غاليا".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه تمكن من تصفية شاهين -الذي وصفه بأنه قائد شعبة العمليات بحركة حماس في لبنان- في ضربة نفذها سلاح الجو على منطقة صيدا.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن شاهين كان مصدرا مهما للمعرفة داخل حماس، ويقف وراء العديد من الهجمات خلال هذه الحرب.

وقد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة شاهين بمدينة صيدا، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب قوات الاحتلال من الجنوب، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.