حماس تثمن مواقف القمة الأفريقية وتدعو لترجمتها بإجراءات

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- ما ورد في البيان الختامي للقمة الأفريقية من مواقف مبدئية تدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد دعوة قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.

وقالت حماس -في بيان- إنها تعتبر مواقف الدول الأفريقية امتدادا طبيعيا لتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم.

وأضافت أن موقف الدول الأفريقية يشكل دعما مهما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال، كما يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف عدوان الاحتلال ومحاسبة قادته.

ودعت حماس الدول الأفريقية إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية عبر تصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال.

وأمس، عبر البيان الختامي للقمة الأفريقية -المنعقدة في أديس أبابا- عن دعمه الكامل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأدان بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة واصفا إياها بالعدوان الهمجي.

واتهمت القمة الأفريقية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين داعية إلى محاسبتها دوليا على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية.

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كما أكدت أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الفلسطينيين.