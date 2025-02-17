جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويواصل عدوانه على جنين وطولكرم

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وصادر مركبة، وسط استمرار عملياته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت وفتشت منازل فلسطينية.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأمس الأحد، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في نابلس استمرت لعدة ساعات، وأسفرت عن إصابة 14 فلسطينيا بينهم مسن و4 أطفال.

من جانب آخر، نفذ مستوطنون، فجر اليوم، هجوما على بلدتي دوما وجوريش جنوبي نابلس، ورشقوا منازل ومركبات بالحجارة مما أدى لتضرر عدد منها بحسب مصادر محلية.​​​​​​​

#شاهد | اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة يتما جنوب نابلس. pic.twitter.com/pWmmLxwt4q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 17, 2025

تعزيزات عسكرية

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها حيث تواصل اقتحام المخيم لليوم الـ28 على التوالي، وسط تحليق طائرات مسيرة والدفع بتعزيزات عسكرية للمدينة ومخيمها.

وتخلل ذلك تدمير للبنى التحتية وتخريب منازل المواطنين وتفجيرها وهدمها، كما هجرت إسرائيل قسرا آلاف الفلسطينيين وحولت منازلهم لثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.

إعلان

وقد لاحقت قوات الاحتلال الليلة الماضية مركبات الفلسطينيين وأطلقت النار عليها، واعتقلت عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم للتحقيق الميداني وسط المدينة.

الاحتلال يحرق منزلاً في حارة "السمران" داخل مخيم جنين. pic.twitter.com/6F1m2JFEnQ — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) February 17, 2025

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة طولكرم لليوم الـ22 على التوالي.

وقد أسفر ما نفذه الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم عن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم شهداء من مخيم نور شمس الذي يشهد عمليات عسكرية لليوم التاسع على التوالي.

كما أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي انفجار في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية في طولكرم والاستيلاء على منازل المواطنين قسريا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الشبان والتنكيل بهم.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم إن قوات الاحتلال أُجبرت أكثر من 10 آلاف مواطن، أي ما يقارب 80% من سكان المخيم، على النزوح قسرًا إلى بلدات وقرى محافظة طولكرم.

وأضافت اللجنة في بيان أن الاحتلال قطع جميع الخدمات بالكامل، مؤكدة أن ما يجري في مخيم طولكرم جريمة مستمرة تستهدف تهجير السكان وطمس معالم المخيم، في ظل صمت دولي مخزٍ أمام هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

اعتقال العشرات

في الأثناء، ​​​​​​​اعتقل جيش الاحتلال اليوم 25 فلسطينيا بينهم أطفال ومعتقلون سابقون خلال عمليات اقتحام نفذها بمناطق مختلفة في الضفة، بحسب بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (رسمية).

وأشار بيان نادي الأسير إلى أن الاعتقالات تركزت في محافظتي الخليل ورام الله ونابلس.

وأوضح أن الجيش اعتقل 160 مواطنا في جنين منذ بدء العملية العسكرية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 130 على الأقل.

إعلان

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.