انطلاق جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بمحافظات سوريا

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الاثنين جلسة حوارية ضمن المسار الوطني في مدينة طرطوس غربي سوريا بحضور أكثر من 100 شخصية تمثل كل مكونات وشرائح المجتمع في المحافظة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اليوم جلسة أخرى في محافظة اللاذقية المجاورة سيشارك فيها نحو 150 من وجهاء المحافظة والشخصيات الاعتبارية فيها.

وأمس الأحد، انطلقت في مدينة حمص السورية الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.

اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، تعقد جلسة حوارية ضمن المسار الوطني، في مدينة طرطوس، بحضور ممثل الشؤون السياسية في طرطوس واللاذقية إياد هزاع. pic.twitter.com/VA6gOGLCD0 — Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) February 17, 2025

والخميس الماضي، عقدت اللجنة في العاصمة دمشق مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.

وبشأن موعد انعقاد المؤتمر، قال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إن "المسألة متروكة للنقاش مع المواطنين، وزيارة المحافظات، والاطلاع على مختلف الرؤى، وتقديم أوراق العمل، وعندما تكتمل هذه المراحل سيتم تحديد موعد الانطلاق".

وأشار الدغيم إلى أن المؤتمر سيرفع توصياته إلى رئاسة الجمهورية، والتي ستتولى تنفيذها.

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والأربعاء الماضي، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريث حكومة بلاده في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه، حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للمؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت أنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية في العهد السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.