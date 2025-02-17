الجزيرة نت تسبر أغوار عالم الطب التقليدي في كوريا الجنوبية

من العلاج بالأعشاب والوخز بالإبر إلى الحجامة وحتى العلاج الطبيعي والمساج جربت الجزيرة نت خلال زيارة موفدها إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول معظم ما تشتهر به تلك البلاد في هذا المجال من علاج تقليدي يُقبل عليه الكوريون من مختلف فئاتهم وأعمارهم.

أسباب كثيرة تدفع الكوريين إلى العلاج التقليدي، بعضها غريب نسبيا وبعضها متوقع، فمنهم من يبحثون عن علاجات معروفة لآلام الظهر أو المفاصل مثلا، في حين يبحث آخرون عن علاج لقصر القامة ويرغبون في زيادة طول أبنائهم مثلا كما حدثنا الطبيب كيم سو-بوم أحد أشهر أطباء الطب الكوري التقليدي في البلاد.

دخلنا عيادة الطبيب سو-بوم عصرا ونحن لا نعلم ما الذي سنجده عنده، وعندما دلفنا من الباب طلبت منا ممرضة لطيفة نزع أحذيتنا وارتداء أحد تلك الأحذية الخفيفة الموضوعة على رف جانبي حفاظا على نظافة المكان.

بعد الدخول تفاجأنا بالعيادة المكدسة بالكتب، وذلك الدهليز الذي يضم أكثر من 100 جارور، كل واحد منها يحتوي على نوع مميز من الأعشاب المختلفة وحتى قرون الأيل.

استقبلنا الدكتور سو-بوم بلطافة الكوريين الشديدة التي تميزها الانحناءة إلى الأمام مع ابتسامة تعلو وجهه، ودخلنا مكتبه وبدأنا جولتنا في عالم غريب علينا ونجربه لأول مرة.

أهمية الطب التقليدي بكوريا الجنوبية

تعود أصول الطب التقليدي في كوريا الجنوبية إلى مؤسسه الطبيب وي جي-ما (1837-1900) والذي ألّف كتابه -الذي يعتبر مرجعا في هذا المجال- سنة 1894 بعنوان "العمر المديد والحفاظ على الحياة في الطب الشرقي".

ويسير سو-بوم على خطى جي-ما بشكل كبير، لكنه تفوق عليه بتجربته الثرية وتطويره العديد من الأعشاب الطبية وإطلاقه مؤلفات كثيرة وأبحاثا في هذا المجال.

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ولمعرفة أهمية الطب التقليدي في كوريا الجنوبية يكفي أن نعلم أن المستشفيات والعيادات فيها تضم 12.6% من المتخصصين في الطب الكوري التقليدي (كيه إم)، وهي أعلى نسبة في شرق آسيا، وأن نحو 69% من الكوريين قد جربوا العلاج بالطب التقليدي.

كما أن العلاجات بهذا الطب تغطيها شركات التأمين الصحي في البلاد كأي علاجات أخرى بالأدوية، ويشمل ذلك الوخز بالإبر والكي والحجامة ومعظم المستخلصات العشبية.

وإلى جانب ذلك، فإن في كوريا 12 جامعة تدرس الطب التقليدي، ويتطلب التخرج دراسة 6 إلى 7 سنوات مثل الطب العصري.

طاقة الأعضاء الخمسة

وعودة إلى طبيبنا الدكتور سو-بوم الذي قرر أن يفحصني بشكل كامل بمختلف أنواع أساليب الطب التقليدي لديه، فقد بدأ جولته معي بفحص طاقة الأعضاء الخمسة (الكبد والقلب والطحال والرئة والكليتان) من خلال الضغط على 3 نقاط اختبار في كل يد وفي كل قدم باستخدام جهاز كالقلم الإلكتروني يقدم قراءاته إلى شاشة الحاسوب، وبعد قياس الضغط والطول والوزن وتسجيل تلك القراءات بدأت رحلة العلاجات التقليدية.

يتخصص الطبيب سو-بوم بأمراض العمود الفقري، ويتخذ من الطب الكوري التقليدي سبيلا إلى علاجها، وتضم عيادته أكثر من 100 نوع من الأعشاب الطبية المعروفة وغير المعروفة، والعديد من الأسرّة لأغراض المساجات والعلاجات الطبيعية العديدة، إلى جانب الوخز بالإبر المتصلة بالكهرباء والحجامة.

كما تضم عيادته مختبرا خاصا يعمل فيه على تحضير خلاصات تلك الأعشاب ويحتفظ بها في زجاجات صغيرة يُجري من خلالها فحوصاته على مرضاه.

بعد تلك الجلسة من الفحوصات الخفيفة بدأ سو-بوم معي طريقة في الفحص لم أفهمها، إذ طلب مني القبض على أنبوب نحاسي بيدي اليسرى وضم سبابتي على إبهامي في يدي اليمنى، وأخذ يحاول فتح الحلقة بين سبابتي وإبهامي، لكن في كل مرة كان يضع زجاجة صغيرة تضم مستخلصا من أعشاب معينة على جهاز على مكتبه، ثم يجرب إعادة فتح ما بين إصبعيّ.

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والغريب أنه عند تبديل الزجاجات الصغيرة يجد أن هناك نوعا معينا من مستخلصات الأعشاب يجعل الطبيب يتمكن من فتح ما بين أصبعيّ، في حين يفشل عند وضع أنواع أخرى، وفي النهاية رسا الأمر على زجاجتين وجد أن لهما علاقة بجسمي.

وكل هذه الفحوص هدفها معرفة نوع الجسم، إذ تقوم فلسفة الطب الكوري التقليدي على تقسيم الناس بحسب نوعية أجسامهم، وهي 4 أنواع: يانغ أعلى ويانغ أدنى، وين أعلى وين أدنى، ولكل فئة خصائص فسيولوجية معينة.

وكما شرح الدكتور سو-بوم، فاليانغ الأعلى مثلا يتميز برئة قوية وكبد ضعيف، في حين يتميز الين الأعلى بكبد قوي ورئة ضعيفة وجسم أكبر نسبيا، أما اليانغ الأدنى فيتميز بطحال قوي وكلية ضعيفة وجسم نشيط وحيوي، ويتميز الين الأدنى بكلية قوية وطحال ضعيف وشخصية هادئة متأملة.

الأعشاب الطبية

بعد تلك الفحوصات أخذنا الطبيب في جولة إلى صناديقه الثمينة العديدة التي تضم أندر الأعشاب الطبية والتي ربما لم نسمع عن كثير منها، ومن بينها أعشاب الأوميغا والجينسنغ الكوري، وحشيشة الملاك الكورية وفطر الريشي، وعشبة الهوانغجي، وجذور السهم.

لكن إلى جانب تلك الأعشاب ذات الأسماء الفريدة كان هناك شيء غريب من نوعه بالنسبة لي وهو رقائق قرن الأيل التي قال إنها تفيد في علاج القدرة على التحمل وتنشط الذهن، كما أن هناك جارورا يضم أجزاء أكبر من قرون الأيل، لكنها تختلف عن سابقتها بأنه يتم جمعها عن الأرض من قرون الأيل الساقطة منه في المرحلة التي يبدل فيها الحيوان قرنيه.

بعد ذلك أخذني الطبيب إلى جلسة الوخز بالإبر، وبعد بداية خفيفة من الوخز تم وصل الإبر بالكهرباء، فكان ذلك الشعور الغريب المخيف في البداية قبل أن اعتاد على الأمر، وبعد ربع ساعة انتهت الجلسة ليتحول مكان وخز الإبر إلى الحجامة على الطريقة الكورية.

بعدما انتهينا من هناك نقلني الطبيب إلى سرير آخر للعلاج الطبيعي من خلال الضغط على أجزاء من الرقبة بطريقته الخاصة، ثم الضغط على البطن مع رفع إحدى الساقين وثنيها، وبعدما انتهينا من هذه الجلسة المتعبة بعض الشيء توجه بي الطبيب إلى جلسة أكثر راحة وهي مساج الظهر، حيث تمددت على سرير يضم أسفل غطائه أجهزة تقوم بمهام المساج الطبيعي للظهر.

رحلة فريدة ختمناها مع هذا الطبيب الذي لم يبخل علينا بإطعامنا خلطة من بعض أعشابه الطبية الثمينة أو إسقائنا كوبا من خلطاته الأخرى العجيبة، وانتهاء بإهدائنا كتابا بتوقيعه من أحدث كتبه العديدة التي ألفها في مجال الطب التقليدي بكوريا الجنوبية.

ومثلما دخلنا عيادته بترحيب وانحناءة منه إلى الأمام مليئة بأدب جم وابتسامة لطيفة ودعنا الدكتور سو-بوم بعد أن خضنا معه تجربة فريدة في الطب الكوري التقليدي.