البرهان: الشعب السوداني لن تُفرض عليه حكومة من أي جهة

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان -اليوم الاثنين- إنهم مصممون مع الشعب السوداني على دحر التمرد، مضيفا أن كل الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.

وتابع البرهان أن من وصفهم بالذين في الخارج -من دون أن يسميهم- عليهم ألا يسلموا بالعودة لحكم السودان مرة أخرى، متعجبا من الذين ينادون بعودة عبد الله حمدوك مرة أخرى، إذ أكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم.

ووجّه البرهان رسالة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بأن الشعب السوداني لن تُفرض عليه حكومة من أي جهة.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف للجزيرة إن الحكومة تجري نقاشات مع مجموعات من القوى الوطنية في إطار حوار وطني سوداني لإنهاء الأزمة في البلاد.

ودعا وزير الخارجية السوداني المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى "دعم خريطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.