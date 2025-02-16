نتنياهو يشيد بالتوجه الهجومي لرئيس أركان جيشه الجديد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم مع وزير الدفاع تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش، لأن لديه توجها هجوميا، حسب تعبيره، وذلك خلال اجتماع للحكومة اليوم الأحد.

وسيخلف زامير سلفه هرتسي هاليفي الذي أعلن استقالته من منصبه الشهر الماضي، في سلسلة من الاستقالات بقيادة الجيش على خلفية ما اعتبر فشلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لديها فرصة لتحقيق نصر عسكري لم "تكن تحلم به قط"، وعبّر عن أمله في أن زامير سوف يساعد في تحقيق هذه الأهداف.

ويأتي هذا قبل أسبوعين من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولم تبدأ المفاوضات بعدُ بشأن المرحلة الثانية التي من المقرر أن تطلق خلالها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عشرات الأسرى المتبقين في غزة، مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الهدنة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وزامير لواء إسرائيلي وُلِد عام 1966 بمدينة إيلات، وبدأ خدمته العسكرية في وحدة "غولاني" قبل أن يلتحق بسلاح المدرعات عام 1984، ويتولى قيادة "الكتيبة 75″ و"الفرقة 143″ و"اللواء السابع".

وشارك في عمليات عسكرية منها، عملية "السور الواقي" عام 2002 و"الرصاص المصبوب" عام 2008، كما شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2012.