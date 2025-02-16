نتنياهو: نعمل مع ترامب لتغيير وجه الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل تحقيق ما وصفها بالإنجازات الكبيرة التي ستغير وجه الشرق الأوسط بأكمله، ورأى أن إسرائيل مقبلة على انتصارات "لم نحلم بها من قبل".

وأكد نتنياهو، في كلمة خلال مؤتمر بالقدس اليوم الأحد، أن حكومته تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة، وكانت على علم برؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة قبل أن تنشر.

ووصف اجتماعاته مع ترامب في واشنطن بأنها "مهمة للغاية لأننا نعيد تشكيل الشرق الأوسط"، وقال "نحن على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل دولة إسرائيل".

وكان ترامب قد أعلن خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الجاري، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة لإعادة بنائه ضمن رؤيته لإحلال السلام التي تشمل تهجير الفلسطينيين من القطاع وتوطينهم في مصر والأردن ومنعهم من العودة.

تنسيق مع ترامب

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته اليوم الأحد إن خطة ترامب "هي الوحيدة التي من الممكن أن تنجح"، وأضاف أن الرئيس الأميركي قدم "رؤية جريئة، فلماذا لا نعطي أهالي غزة الخيار؟".

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو "لدينا إستراتيجية مشتركة بشأن موعد وكيفية فتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق سراح جميع مختطفينا".

إعلان

وكان ترامب قد كرر تهديداته بـ"فتح أبواب الجحيم" في غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

بيد أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف صرح اليوم الأحد بأنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار صامد، وأن المرحلة الثانية منه ستبدأ بالتأكيد لكنها ستكون أكثر تعقيدا لأنها تشمل إنهاء الحرب وعدم مشاركة حماس في الحكومة وخروجها من غزة، حسب قوله.

لبنان وسوريا وإيران

من ناحية أخرى، تحدث نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وقال "قلنا للبنانيين إن عملكم الآن هو تفكيك حزب الله، وإن لم يقوموا بذلك سنفعل نحن".

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم نحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في هذا".

وأضاف "لن نسمح بأن تستخدم أرض سوريا لمهاجمة إسرائيل".

في الوقت نفسه، أكد نتنياهو التزام إسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن هذا مهم لأمن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم.