7 كواليس ومشاهدات من القمة الأفريقية الـ38

أديس أبابا- شهدت أروقة وجلسات القمة الأفريقية التي انطلقت الأربعاء الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقائع مثيرة للاهتمام، تتعلق بأبرز الملفات والمعضلات التي نقاشتها القمة، فضلا عن التنافس الدائر بين عدد من دول الاتحاد على شغل مناصب مؤثرة داخل مراكز صنع القرار في المنظمة الأفريقية.

وإلى جانب القضايا السياسية الثقيلة، كانت لموفد الجزيرة نت إلى القمة بعض المشاهدات داخل مقر الاتحاد، وهو الذي يرمز إلى رغبة الأفارقة في اندماج بلدانهم في كيان موحد وفاعل ومستقل في قراراته السياسية وإمكاناته المالية.

السودان الحاضر الغائب

رغم أن السودان لم يشارك رسميا في أعمال القمة الأفريقية التي تنتهي مساء اليوم فإنه كان هو وجمهورية الكونغو الديمقراطية حاضرين بقوة في جلسات الوفود المشاركة في القمة ومناقشاتها، وأيضا كانت الأزمتان الأمنية والسياسية التي يعيشها البلدان حاضرة في أسئلة الصحفيين للمسؤولين الأفارقة عند الحديث عن أخطر ملف تواجهه القارة وهي النزاعات المسلحة والحروب.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح اجتماع قادة الدول الأفريقية إلى وقف القتال الفوري بين طرفي الصراع في السودان، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بنهاية الشهر الجاري.

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كذلك عقدت قمة خاصة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مساء الجمعة اقتصر النقاش فيها على دراسة الوضع في السودان والكونغو الديمقراطية ودور الاتحاد في المساعدة على الصراع المسلح على السلطة في كلا البلدين.

وكشف مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد بن شمباس، في اجتماع منفصل عقد الجمعة وشارك فيه الاتحاد الأفريقي ومنظمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وإثيوبيا ودول عربية وغربية، عن قمة أفريقية مرتقبة تسعى إلى تمهيد الطريق لحوار شامل بين الأطراف السودانية.

وعقب فوز وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف برئاسة المفوضية الأوروبية، أعرب وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف عن أمل الخرطوم بأن تشهد فترة رئاسة علي يوسف استعادة السودان لعضويته داخل الاتحاد وهي المجمدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عقب سيطرة الجيش على مقاليد السلطة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

المصالحة الليبية وخيبة الأمل

كانت الطريقة التي تم بها مساء أول أمس حفل توقيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا برعاية الاتحاد الأفريقي مخيبة للأمل لأنها كانت دون التوقعات، إذ لم تحضر ولم توقع على الميثاق أبرز القوى السياسية المهيمنة على صنع القرار في شرق ليبيا وغربها.

غياب القوى السياسية البارزة في ليبيا دفع النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى وصف المبادرة الأفريقية بالفاشلة.

كما أن حفل التوقيع لم يتضمن أي كلمة لمسؤول ليبي، سواء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو من الحكومة التي شكلها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح.

وإضافة إلى ذلك، وقع المندوبون الليبيون على الميثاق بصفتهم ممثلين عن الشعب الليبي بصفة عامة، وليس بصفتهم يمثلون مجلس النواب أو حكومة الوحدة أو المجلس الأعلى للدولة أو بقية القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في البلاد.

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ومما أضعف الميثاق كذلك أنه وضع فيه بند يجعل التواقيع متاحة ومفتوحة من دون أجل محدد لكل الأطراف الليبية التي لم تحضر إلى أديس أبابا للتوقيع على الميثاق، رغم أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي شددوا على أن مختلف القوى في ليبيا شاركت في صياغة بنود الميثاق، ولكن كثيرا منها لم يوقع عليه.

رؤساء يحضرون لأول مرة

عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المنتخبين حديثا شاركوا لأول مرة في القمة الأفريقية، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والرئيس التشادي محمد ديبي، ورئيس غانا جون ماهاما ورئيس ليبيريا جوزيف نايومه بواكاي، ونظيره من موزمبيق دانييل فرانسيسكو تشايو.

كذلك الأمر بالنسبة إلى كل من رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، ورئيس وزراء موريشيوس نافينتشاندرا رامغولام.

تنافس جزائري مغربي

شهدت هذه الدورة من القمة الأفريقية تنافسا مغربيا جزائريا على شغل مناصب بارزة في مفوضية الاتحاد، ويتعلق الأمر بنائب رئيس المفوضية وعضوية مجلس السلم والأمن.

ويكتسي هذا التنافس طابعا خاصا بحكم العلاقات المتوترة بين البلدين الجارين منذ عقود والتي تصاعدت في السنوات القليلة الماضية.

وقد تجسد هذا التنافس الشديد في الاتصالات وحملات الحشد من الطرفين قبل انعقاد القمة وفي أثنائها لفائدة مرشحي البلدين لمنصب نائب رئيس المفوضية ولعضوية مجلس السلم والأمن.

وكان لافتا الحضور الكبير لوسائل الإعلام الجزائرية والمغربية لتغطية القمة الأفريقية هذا العام بالنظر إلى التنافس الحاصل بين البلدين على شغل مناصب مؤثرة في الاتحاد.

وفي حين آل منصب نائب رئيس المفوضية الأفريقية لمرشحة الجزائر سلمى مليكة حدادي على حساب مرشحة المغرب لطيفة أخرباش بعد 6 جولات من التصويت مساء أمس السبت، فإنه لم يحسم أمر عضوية مجلس السلم والأمن، إذ لم يستطع كلا مرشحي البلدين الحصول على عدد الأصوات المطلوبة للفوز بالمقعد وهو 33 صوتا تمثل ثلثي أصوات الدول الأعضاء بالاتحاد.

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ونتيجة لعدم الحسم، قررت المفوضية الأفريقية تأجيل انتخاب العضو في مجلس السلم إلى الشهر المقبل.

أوليات القمة

أدى وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف اليوم الأحد اليمين الدستورية بصفته أول عربي يرأس مفوضية الاتحاد الأفريقي وهو أهم منصب داخل هيكل الاتحاد، وقد تعهد علي يوسف الذي انتخب أمس متفوقا على المرشح الكيني رايلا أودينغا بأداء مهامه ومسؤولياته بوفاء ونزاهة والتزام وفقًا لما يقتضيه منصبه، ويعرف عن الوزير يوسف مواقفه القوية الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضه منح إسرائيل عضوية مراقب لدى الاتحاد الأفريقي.

كذلك أدت سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا سلمى مليكة حدادي اليمين الدستورية نائبًا لرئيس المفوضية الأفريقي، لتصبح أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب منذ نشأة المنظمة الأفريقية في العالم.

ومن أوليات القمة الـ38 أيضا الطريقة الجديدة التي تطبق لأول مرة في انتخاب القيادة العليا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالعمل بمبدأ التناوب بين الأقاليم الخمسة للقارة الأفريقية (الوسط والجنوب والشمال والشرق والغرب)، من أجل تحقيق التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن في مؤسسات صنع القرار، وقد اعتمد نظام التناوب الإقليمي في عام 2018.

وخلال القمة الحالية للاتحاد، قدم إقليم الشرق مرشحين لمنصب الرئيس فكانت جيبوتي وكينيا ومدغشقر، في حين قدمت دول شمال القارة مرشحات لمنصب نائبة رئيس المفوضية فكانت مصر والجزائر والمغرب، في حين تكون دول الأقاليم الثلاثة المتبقية (الوسط والجنوب والغرب) مؤهلة وحدها لتقديم مرشحيْن اثنين على الأقل (أحدهما أنثى والآخر ذكر) لمنصب المفوضين الستة الذين يشكلون إلى جانب الرئيس ونائبه أعضاء المفوضية الثمانية.

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ملابس تقليدية

يشدّ انتباه من يحضر أول مرة قمة أفريقية أن عددا من أعضاء الوفود المشاركة في القمة حرصوا على ارتداء ملابسهم الوطنية التقليدية التي تميز كل بلد أفريقي عن الآخر، وهو ما يعكس التنوع والغنى الثقافي والاجتماعي لشعوب القارة المرتبط بتنوع الأعراق والقبائل والإثنيات.

وظهر هذا التنوع بالخصوص في أزياء النساء المشاركات في اجتماعات القمة، ويتجسد هذا الاختلاف في ملابس بعض الوفود المشاركة في شكل الملابس وألوانها، وطريقة تزيينها ونوع الرموز والأشكال المرسومة عليها.

روح أفريقية مرحة

خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة الدول الأعضاء صباح أمس السبت انطلقت زغاريد من بعض النساء الجالسات في المكان المخصص للصحفيين وضيوف القمة، وذلك بمجرد أن انتهى رئيس المفوضية المنتهية ولايته موسى فكي من آخر خطاب له وهو في هذا المنصب وتوجه لمعانقة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأثناء انعقاد جلسة يوم الجمعة حول موضوع "العدالة من أجل الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية عن طريق التعويضات"، كان ضمن برنامج الجلسة فقرة تبادل خلالها الحضور التحية بمناسبة إطلاق الاتحاد عام التعويضات في 2025، ليبادر كل شخص إلى مصافحة من يجلسون بجواره، وهو يردد عبارة "تحيا أفريقيا".

وسيتم توظيف هذه اللقطات في فيديو ترويجي للاتحاد الأفريقي ضمن الحملة التي ستطلق لنشر الوعي قاريا وعالميا بقضية إقرار العدالة للقارة الأفريقية تجاه ما وقع لها من جرائم استعمارية ومن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي وأيضا استغلال قوى عالمية لثروات القارة.