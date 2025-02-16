مباحثات قطرية أردنية وتأكيد على رفض تهجير سكان غزة

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الأحد- في الدوحة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه عدة قضايا إقليمية ولا سيما الوضع في غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها"، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة "لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء "رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، لافتا إلى أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".