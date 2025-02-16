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مباحثات قطرية أردنية وتأكيد على رفض تهجير سكان غزة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الدوحة - الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية
رئيس الوزراء القطري (يمين) أكد خلال اللقاء رفض بلاده القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم (الخارجية القطرية-موقع إكس)
16/2/2025

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الأحد- في الدوحة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معه عدة قضايا إقليمية ولا سيما الوضع في غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها"، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة "لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء "رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، لافتا إلى أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني".

المصدر : الجزيرة

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