ماكرون وبن سلمان يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا فيه الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال ماكرون، في منشور على منصة إكس، إنه بحث مع ولي العهد السعودي التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لا سيما الانسحاب الكامل لإسرائيل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بشأن غزة، وهي جهود قال إن فرنسا ستدعمها وتعمل على تعزيزها على المستوى الأوروبي.

كما بحث الجانبان نتائج مؤتمر باريس بشأن سوريا، ووصف المؤتمر باللحظة المهمة التي تحمل الأمل والتحدي، مؤكدا دعم بلاده للسلطات الانتقالية والشعب السوري.

وأخيرا، تبادل الزعيمان الحديث بشأن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا والدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في تحقيق سلام قوي ومستدام يكون للأوروبيين دور مركزي فيه.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.