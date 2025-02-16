"لا هجرة إلا للقدس".. مغردون: رسائل تحد وصمود من القسام لترامب وإسرائيل

نزل أحد عناصر كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس – من السيارة التي تُقلّ المحتجزين الإسرائيليين متجها نحو موظفة الصليب الأحمر الدولي، ثم رافقها نحو السيارة لإلقاء نظرة عليهم قبل التوجه إلى المنصة لتوقيع الوثائق اللازمة واستكمال عملية التبادل في قطاع غزة.

لا جديد في المشهد سوى تغيير الشعارات التي تحرص المقاومة الفلسطينية على إظهارها في كل مرة تسلم فيها أسرى محتجزين لديها، وفي كل مرة تثير سيلا من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"لا هجرة إلا للقدس".. كتائب القسام تبث مشاهد تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى". pic.twitter.com/wJJ72EYdqU — رضوان الأخرس (@rdooan) February 15, 2025

وأعاد المغردون نشر العبارات التي كتبتها كتائب القسام على منصة التسليم، من قبيل "لا هجرة إلا للقدس" و"نحن الطوفان يا قدس فاشهدي" و"عبرنا مثل خيط الشمس"، في حين علق أحدهم بالقول "سبحان من جعل العالم كله يتابع حماس وتتسابق وسائل الإعلام العالمية لتغطية تحركاتهم وأحداثهم"، بينما علق آخرون على الأعلام العربية التي ظهرت في الخلفية وهي أيدي جموع من الناس تتجه إلى المسجد الأقصى.

علم الجزائر🇩🇿

علم السعودية🇸🇦

علم مصر 🇪🇬

علم اليمن🇾🇪

علم لبنان 🇱🇧

حاظرون لحظة إفراج المقاومة اليوم

عن ثلاثة أسرى إسرائيليين .

في رسالة الى العدو أن المقاومة

ليست وحدها.

#كتائب_القسام #جواد_الجابر pic.twitter.com/FXsb3V0YVs — 👑 جواد 💫الجابر 👑 (@djawa55d) February 15, 2025

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وأثارت المقاومة تعليقات المغردين على ما قدمته للأسرى الإسرائيليين التي أفرجت عنهم، فقد حصل الأسير المفرج عنه ساغي ديكل على قطعة من الذهب لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من احتجازه، فعلق مغردون بالقول إن "المقاومة تبدع في إرسال الرسائل"، وعلق آخرون على مشهد بثته سرايا القدس للأسير ديكل أثناء احتجازه وهو يصطاد السمك ويكتب الرسائل لأهله بالقول إن "العبقرية الإعلامية والنفسية والمعنوية للمقاومة الفلسطينية غير مسبوقة من جيوش منظمة أو حركات مقاومة".

فيديو لأسير سيتم إطلاق سراحه اليوم، وهو يصطاد السمك على شاطئ #غزة ويكتب رسالة لعائلته، نشرته سرايا القدس عبر الإعلام الحربي. لم يسبق أن شهدتُ أو قرأتُ عن عبقرية إعلامية ونفسية ومعنوية تابعة لجيوش منظمة أو حركات مقاومة، كما تملكها المقاومة الفلسطينية. pic.twitter.com/a9kXRHHrwj — نظام المهداوي – Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) February 14, 2025

كذلك علق المغردون على الساعة الرملية التي أرسلتها المقاومة الفلسطينية مع أحد الأسرى المفرج عنهم إلى المتحدثة باسم الأسرى الإسرائيليين ووالدة الأسير ماتان سانغور، وقد كتب عليها بثلاث لغات عبارة "الوقت ينفد"، فقال أحدهم إنها "رسالة أخرى لقادة الاحتلال وحكومة الحرب قبل الندم".

رسالة أخرى لقادة الاحتلال وحكومة الحرب قبل الندم.

"الوقت ينفد" مع ساعة رملية

وصورة الأسير الإسرائيلي (ماتان سانغور) مع أمه المتحدثة باسم أسرى الاحتلال لدى المقاومة. pic.twitter.com/lx7PvKxQGH — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 15, 2025

وعقد المغردون مقارنة بين حالة أسرى الاحتلال لدى المقاومة والأسرى الفلسطينيين المحررين صباح يوم السبت، فقد وثقت العدسات حالة بعض منهم وقد قطعت رجله أو فقد النطق أو فوجئ باستشهاد أفراد من عائلته، وقد اختارت إسرائيل أن تلزم جميع الأسرى المحررين بارتداء ملابس كتب عليها "لا ننسى ولا نغفر"، وعلق أحدهم بالقول إن "الاحتلال يثبت مرة أخرى أنه كيان قائم على الحقد والتشفي والانحطاط الأخلاقي".

حين تمنح المقاومة الأسرى الصهاينة كرامتهم، وتكرّمهم بالهدايا عند الإفراج عنهم، يثبت الاحتلال مرة أخرى أنه كيان قائم على الحقد والتشفي والانحطاط الأخلاقي.

ففي اللحظة التي ينتزع فيها الفلسطينيون حريتهم بصفقة تبادل، يُجبرهم الاحتلال على ارتداء قمصان تحمل عبارة "لا ننسى ولا نغفر"،… pic.twitter.com/D6iun2mk6Z — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 15, 2025

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وردا على هذا التصرف، تداولت حسابات فلسطينية مقاطع فيديو تظهر حرق الأهالي قمصان السجان الإسرائيلي التي أُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها.

الأهالي أحرقوا قمصان السجان الإسرائيلي التي أُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها. لم يروها عليهم عند وصولهم إلى عائلاتهم كما تمنّوا، بعدما ارتدى الأسرى معاطف، لكنهم شاهدوها الآن وهي تحترق pic.twitter.com/PuPjcL8TCx — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 15, 2025

كما لم يفت المغردين التعليق على تجاهل المقاومة الفلسطينية المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماس للإفراج عن أكثر من 3 أسرى إسرائيليين في الدفعة الأخيرة، في تجاوز لما ينص عليه الاتفاق، إلى جانب مقترح التهجير الذي شرع في الترويج له منذ أيام، فقد قال أحدهم إن "أثمن درس علمته غزة للمستضعفين هو مبدأ القوة، فلا أحد يحترم الضعيف" وأعاد آخرون نشر مقطع فيديو يظهر غزيين وهم يكررون أغنية فيها تحد لترامب ومشروع التهجير".

ممسحة حلوة.. pic.twitter.com/RdNLzxzQEB — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 15, 2025

وكانت حماس قد هددت من ناحيتها بوقف تسليم الأسرى إن لم يلتزم الاحتلال بإدخال الكرفانات والإسمنت والمعدات الثقيلة إلى جانب مساعدات أخرى غذائية وطبية نصت عليها اتفاقية التبادل وماطل الاحتلال في تنفيذها.