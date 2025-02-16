قطر وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم بمجال الطيران المدني

وقعت قطر وسوريا اليوم الأحد مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر محمد فالح الهاجري، اجتمع مع رئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني أشهد الصليبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال خدمات الطيران المدني بما يشمل الملاحة الجوية والبنية التحتية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

يشار إلى أن طائرة ركاب قطرية هبطت الشهر الماضي في مطار دمشق الدولي لأول مرة منذ نحو 13 عاما، في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا.