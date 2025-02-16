قتيلان في هجوم بمُسيرة مجهولة في إدلب

استهدفت طائرة مُسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة سيارة تقل شخصين، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية -عن مصادر طبية في محافظة إدلب- قولها إن شخصين قتلا، ولم يتم التعرف عليهما نظرا لتفحم جثتيهما أثر استهداف سيارة تقلهما على طريق أورم الجوز بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكشفت مصادر شمال سوريا عن أن مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف استهدفت سيارة تقل شخصين يعتقد أن أحدهما يدعى أبو بكر مورك وهو قيادي في تنظيم الدولة ومعه قيادي آخر.

#عاجل | طائرة مسيّرة تستهدف سيارة على طريق جرجوع جنوب لبنان. pic.twitter.com/kFaWtWPbgR — وجه سوريا الجديد (@Hasan58950296) February 15, 2025

كما أكد الدفاع المدني بمحافظة إدلب -في بيان- مقتل شخصين مجهولي الهوية بهجوم صاروخي من مسيرة استهدفت سيارة على طريق حلب اللاذقية بالقرب من بلدة أورم الجوز بريف إدلب "وقامت فرقنا بإخماد الحريق وانتشلت أشلاء من داخل السيارة".

وكثيرا ما يعلن عن شن طائرات مسيرة وأخرى حربية عشرات الغارات على قياديين في تنظيم الدولة في مناطق شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت واشنطن -على مدى سنوات- شنها غارات وعمليات بسوريا وقتلها قادة تنظيم الدولة، وسط تقارير أن هذا التنظيم -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من سوريا والعراق- مني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم سوريا عام 2019.