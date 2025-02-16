زيلينسكي: مستعد لبحث التنازل عن أراض محتلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لبحث التنازل عن أراض محتلة في إطار صفقة دبلوماسية تمكن بلاده من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه أكد أنه لن يقبل أبدا اتفاق سلام تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع روسيا دون مشاركة كييف.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية -بُثت اليوم الأحد- أن بلاده لن تعترف أبدا بسيادة روسيا على أراض أوكرانية محتلة، لكنه قال إن التنازل عن أراض قد يُناقش في إطار الانضمام إلى الناتو.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أميركيين آخرين على دعمهم لبلاده، غير أنه شدد على أنه "لا يوجد زعيم في العالم يستطيع حقا إبرام اتفاق مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من دوننا".

وقال زيلينسكي -خلال المقابلة التي أجريت الجمعة على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن- إنه لن يقبل أبدا "أي قرارات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا". وأضاف "هذه الحرب في أوكرانيا، ضدنا، وهذه خسائرنا البشرية".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ما زال مؤمنا بإمكانية انتصار بلاده في هذه الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وفي سياق حديثه عن احتمال بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب، دعا زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين إلى المشاركة في التفاوض، كما حذر من مخاطر قد يتعرض لها الناتو إذا لم يتم ردع روسيا أو إذا انسحبت الولايات المتحدة من الحلف.

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وأشار إلى أنه من الصعب جدا على أوكرانيا أن تصمد من دون المساعدات العسكرية الأميركية.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي هاتفه الرئيس الأميركي قبل أيام "لا يريد أي سلام، لكنني أعتقد أنه خائف من ترامب الذي يمكنه دفعه إلى مفاوضات السلام".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني أن كييف لم تُدع إلى المحادثات الأميركية الروسية المزمع إجراؤها في السعودية.

وقد أكد ترامب مرارا أنه يعمل على إنهاء الحرب بين موسكو وكييف في أقرب وقت، ورأى أن أوكرانيا "قد تصبح روسية يوما ما".