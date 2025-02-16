رسالة من أوجلان إلى البارزاني وتوقعات بمصالحة كردية مع أنقرة

نقل وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" التركي، المحسوب على الأكراد، رسالة من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في إطار مساعٍ لإطلاق مصالحة كردية مع أنقرة.

وأجرى البارزاني مناقشات مع وفد حزب "المساواة خلال اجتماعهما اليوم في أربيل كبرى مدن كردستان العراق.

وأعرب البارزاني عن استعداده الكامل لدعم عملية السلام في تركيا وإنجاحها، مشيرا إلى أنها الطريق الوحيد الصحيح للوصول إلى حل.

الرئيس بارزاني يؤكد لوفد إمرالي استعداده الكامل لدعم عملية السلام في تركيا وإنجاحها https://t.co/rIpJwVRoou — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 16, 2025

واستمر اللقاء ساعة و45 دقيقة، وفقا لبيان صدر عن الوفد التركي برئاسة النائبين سري سوريا أوندر وبرفين بوكدان اللذين زارا أوجلان مرتين في سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول، حيث يقبع منذ عام 1999.

وأوضح الوفد -الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان التركي- أنه قدم "معلومات عن اللقاءات التي عُقدت مع أوجلان، وتلقى آراء ومقترحات وأفكار البارزاني فيما يتعلق بالعملية".

وسيواصل الوفد لقاءاته في أربيل غدا الاثنين مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، على أن يتوجه الثلاثاء إلى السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم للقاء رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

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ومن المتوقع أن يطلق أوجلان "نداء تاريخيا" خلال الأسابيع المقبلة، يُتوقع أن يشكل مدخلا لحل النزاع بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة.

وقال الزعماء السياسيون الأكراد إن هذا النداء صار وشيكا، وأكدوا أنه سيصدر قبل عيد النيروز في 21 مارس/آذار المقبل.

وظلت جهود المصالحة بين الأكراد وأنقرة مجمدة منذ حوالي عقد، حتى أطلق زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي -المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان– في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة لحل النزاع.