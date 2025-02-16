واشنطن وطوكيو وسول تتعهد بالحزم لنزع نووي كوريا الشمالية

جددت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تأكيد "التزامها الراسخ بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل".

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا أمس السبت، وهو أول اجتماع لهم منذ منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيراه الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي-يول خلال اجتماعهم "شراكتهم الثلاثية الثابتة".

ووفقا لبيان مشترك نشره الجانب الأميركي، شدد الوزراء الثلاثة مجددا على "تصميمهم الراسخ على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وذكر البيان أنهم عبروا أيضا عن "قلقهم العميق إزاء البرامج النووية والباليستية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأنشطتها الخبيثة، بما في ذلك سرقة عملات رقمية، وتعاونها العسكري المتزايد مع روسيا، وكذلك الحاجة إلى الرد معا على هذه التحديات".

وفي "تحذير حازم"، قالت واشنطن وسول وطوكيو إنها "لن تتسامح مع أي استفزاز أو تهديد لأراضيها"، حسب ما جاء في البيان.

وتقول كوريا الجنوبية وأوكرانيا وواشنطن إن كوريا الشمالية نشرت نحو 11 ألف جندي في كورسك الروسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمساعدة موسكو في استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي باتت واقعة تحت السيطرة الأوكرانية منذ حصول هجوم مفاجئ في أغسطس/آب الماضي.

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من جهتها، كانت كوريا الشمالية أعلنت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستواصل برنامجها النووي "إلى أجل غير مسمى".

وتبرر بيونغ يانغ مواصلتها برنامجها للأسلحة النووية بوجود تهديدات تقول إنها تتعرض لها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية.