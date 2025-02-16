القمة الأفريقية تدعو لوقف التعاون مع إسرائيل

دعا قادة الدول الأفريقية في ختام قمتهم اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، وفقا للقرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال.

وعبر الاتحاد في بيانه الختامي عن دعمه الكامل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أدانت القمة الأفريقية بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفة إياها بالعدوان الهمجي.

ودعا المشاركون في القمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على القطاع فورا".

واتهمت القمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، داعيةً إلى محاسبتها دوليًا على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية.

الحقوق الفلسطينية

وشدد البيان الختامي على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصا النساء والأطفال، وضرورة إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكدت القمة الأفريقية أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الفلسطينيين.

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وكانت مسودة مقررات رفعت لاجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة، التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد دعت المفوضية الأفريقية لنشر فريق تقييم إنساني في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية يسهم به -طواعية- الدول الأعضاء في الاتحاد "لتقييم الوضع الإنساني، وتنسيق وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في السودان والكونغو الديمقراطية".

وتدعو المسودة -وهي ليست بالبيان الختامي للقمة- الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تنفيذ نهج تدريجي فرديا وجماعيا لضمان حرية تنقل الأشخاص في القارة السمراء، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة للتمكين من حرية التنقل، وإفساح المجال للتكامل الاجتماعي والاقتصادي الأوسع في أفريقيا، كما دعت مسودة القرارات البلدان إلى التصديق على بروتوكول الاتحاد حول حرية تنقل الأشخاص في القارة.