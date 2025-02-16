وزير الخارجية السوداني للجزيرة نت: فوز جيبوتي برئاسة الاتحاد الأفريقي مفيد لنا

في أول تعليق سوداني رسمي على فوز وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على المرشح الكيني رايلا أودينغا، أعرب وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف الشريف عن سعادة بلاده بالتغيير الذي حدث في قيادة الاتحاد، ووصفه بأنه تغيير إيجابي.

وقال الشريف في تصريح خاص للجزيرة نت "نحن سعداء جدا بفوز وزير خارجية جيبوتي الوزير محمود علي يوسف، وفي تقديرنا أن هذا التغيير إيجابي ومفيد جدا للسودان ولعودته للاتحاد الأفريقي".

وكشف وزير الخارجية السوداني عن لقاء جمعه بوزير الخارجية الجيبوتي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تم التباحث فيه حول العلاقات وكيفية دعمه في حملته للفوز بهذا الموقع المهم.

وعبّر عن أمله في أن تشهد فترة وزير الخارجية الوزير محمود علي يوسف عودة السودان لأنشطة الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية السوداني -اليوم الأحد- زيارة إلى إيران بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن الذي تمت دعوة السودان للمشاركة فيه بعد نحو 5 أعوام من عدم المشاركة.

ويصل الشريف إلى العاصمة الإيرانية طهران -اليوم الأحد- بدعوة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث سبل تعزيز علاقات البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، وتنوير الحكومة الإيرانية بتطورات الأوضاع في السودان.

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وتفيد مصادر الجزيرة نت بأن الوزيرين سيوقعان على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة التشاور السياسي لتطوير التنسيق والتفاهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.