اعتقال رئيس وزراء موريشيوس السابق بتهمة الفساد وغسيل الأموال

أعلنت لجنة مكافحة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس اعتقال رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

وفي توضيح للصحافة، قال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفدرالية إبراهيم روساي إن الاعتقال جاء بعد عمليات تفتيش قامت بها لجنة مكافحة الجرائم في مواقع مختلفة من ضمنها مسكن جوجناث الذي عثر فيه على 114 مليون روبية، أي 2.4 مليون دولا أميركي.

وأضاف الناطق باسم لجنة الاتصال أن رئيس الوزراء السابق المتهم سيتم احتجازه في منطقة موكا وسط موريشيوس.

وكان رئيس الوزراء الجديد نافين رامغولام قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المصالح التابعة له ستقوم بمراجعة شاملة للمالية العامة، وذلك بعد التشكيك في دقة المعلومات والأرقام التي كانت تقدمها الحكومة السابقة.

من جانبه، قال رؤوف جولبال محامي رئيس الوزراء السابق المحتجز إن موكله وجهت له تهم مؤقتة تتعلق بغسيل الأموال وينفيها بشكل قاطع.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الجديدة مراجعة شاملة للمالية العامة للدولة، قامت بعمليات تفتيش في بعض الدوائر الحكومية الحساسة، واعتقلت في يناير/كانون الثاني الماضي محافظ البنك المركزي السابق بتهمة التآمر والاحتيال المالي، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد كفالة.

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كما أصدرت الحكومة أمر اعتقال في حق وزير المالية السابق باداياشي المتهم بصرف أموال لمؤسسة موريشيوس للاستثمار.