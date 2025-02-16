هجوم روسي مكثف بالمُسيرات على أوكرانيا

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض عدة مناطق أوكرانية لهجوم روسي واسع بالمسيرات الليلة الماضية، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 143 مسيرة على مقاطعات خاركيف، وسومي، ودنيبرو شرقي أوكرانيا، وميكولايف وأوديسا جنوبا، إضافة إلى العاصمة كييف.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية وقوع أضرار مادية في المقاطعات المستهدفة. وأعلنت إسقاطها 95 مسيرة، مؤكدة إطلاق صاروخين باليستيين من شبه جزيرة القرم نحو مقاطعة أوديسا، بينما قالت الإدارة العسكرية في ميكولايف إن منشآت للبنية التحتية تضررت في هذه الهجمات.

وقال الجيش الأوكراني اليوم إن القوات الروسية كثفت عملياتها العسكرية شرق أوكرانيا أمس، وإن الهجمات تركزت بالقرب من مركز لوجستي مهم في بوكروفسك.

وتتقدم القوات الروسية باتجاه بوكروفسك منذ أسابيع في إطار هجومها عبر منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة بلدات.

وأضاف الجيش الأوكراني أن عدد الاشتباكات العسكرية بلغ 261 خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا على 100 اشتباك قبل أيام.

من جهته، قال الجيش الروسي إن قواته تهاجم مواقع أوكرانية في محيط بوكروفسك في محاولة لقطع الإمدادات.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن امرأة قتلت اليوم الأحد في هجوم بمسيرة أوكرانية على سيارة كانت تقلها في المنطقة.

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وتتعرض بيلغورود بشكل متكرر لقصف أوكراني خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات بين موسكو وكييف.