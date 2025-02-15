270 ألف سوري عادوا لوطنهم منذ الإطاحة بالأسد

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكر البيان أن أكثر من 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ويعيش حاليا 5.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بحسب بيان المنظمة الأممية.

وقال البيان إن أكثر من 825 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

توثيق الاضطهاد

في سياق متصل، أسس سجناء سابقون في سجن صيدنايا السوري "رابطة معتقلي الثورة السورية"، لفضح الانتهاكات التي تعرض لها نزلاء السجن الشهير بالتعذيب وسوء المعاملة، والدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت الجمعة بالعاصمة السورية دمشق، بحضور ناجين وذوي المفقودين والضحايا في السجن.

وبدأت الفعالية بتلاوة أحد السجناء المحررين آيات من القرآن الكريم، كما أقيمت وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها نزلاء جميع السجون السورية.

وقال أحد الأعضاء المؤسسين للرابطة ويدعى حسين نادر، إنه أحد السجناء السابقين في صيدنايا.

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وأوضح نادر، أن هدف الرابطة توثيق الاضطهاد الذي تعرض له السجناء والدفاع عن حقوق السجناء والضحايا والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتعزيز التضامن بين الناجين وعائلات الضحايا.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية أطاحت بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.

ولاحقا، أُعلن عن تولي الشرع منصب الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية.