وزير خارجية جنوب أفريقيا: لا لتهجير الفلسطينيين ولن نخضع لتهديدات ترامب

قال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن دول القارة لها موقف موحد بشأن ضرورة حل الأزمة في قطاع غزة ضمن حل الدولتين، مؤكدا أن بريتوريا لن تتراجع عن موقفها أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة من العاصمة أديس أبابا– أن موقف بلاده وموقف الاتحاد الأفريقي اليوم واضح في رفض الحديث عن تهجير الفلسطينيين من القطاع الفلسطيني، وتأكيد مواصلة العمل باتفاق وقف إطلاق النار والعمل وفق مخرجات الأمم المتحدة فيما يخص فلسطين.

وتعليقا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بلاده، قال لامولا إن هناك الكثير من المعلومات المضللة التي يتم تداولها بشأن جنوب أفريقيا.

لن نخضع لتهديدات ترامب

وأكد الوزير الجنوب أفريقي أن قانون تملك الأراضي المعمول به اليوم هو نفسه الذي كان معمولا به فترة الفصل العنصري حتى إن 80% من أراضي الدولة الزراعية مملوكة لمواطنين من عرقية البيض.

ووفقا للوزير، فقد وقع الرئيس سيريل رامافوزا قرارا يتماشى مع إعادة الحقوق كما كانت قبل فترة التمييز، وهو نوع من الإصلاح وليس استيلاء على الأراضي من طرف بعينه.

وقال إن بريتوريا لن تغير موقفها من إسرائيل والذي قال إنه يستند إلى مبادئها واحترامها للقانون والمحاكم الدولية، مشيرا إلى أن شعب جنوب أفريقيا محب للسلام ولا يرسل أسلحة لفلسطين، لكنه في الوقت نفسه يؤمن بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي اتفاق عليها العالم ويجب احترامها من الجميع.

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وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات أو معونات لجنوب أفريقيا بعد الآن، منفذا بذلك تهديده الذي يسعى من خلاله إلى التنديد بقانون مصادرة الممتلكات والذي يعتبره تمييزيا بحق المزارعين البيض.

وانتقد ترامب سعي جنوب أفريقيا لإثبات تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهي القضية التي لاقت دعم عدد من الدول.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، تمكنت بريتوريا من استصدار قرار من هذه المحكمة يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.