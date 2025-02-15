هذه رسالة ترامب للمهاجرين في عيد الحب

لعل المهاجرين غير النظاميين لم يتوقعوا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتذكرهم في "عيد الحب"، لأن العلاقة بين الجانبين لم تكن يوما جيدة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وبدأت إدارته مؤخرا في إرسالهم إلى معتقل غوانتنامو سيئ الصيت.

وعندما حل عيد الحب، فضل ترامب أن يبعث برسالة خاصة للمهاجرين.

وقد كشف البيت الأبيض عن رسالة بمناسبة عيد الحب، الموافق 14 فبراير/شباط من كل عام، تضمنت تهديدا للمهاجرين غير النظاميين المحتمل قدومهم إلى الولايات المتحدة.

ونشر البيت الأبيض على منصة إكس بطاقة وردية تضمنت صورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوكالة المكلّفة بالإشراف على الحدود الأميركية توم هومان، المعروف بـ"قيصر الحدود".

وكُتب على البطاقة "الورد أحمر والبنفسج أزرق، تعال إلى هنا بشكل غير قانوني وسنقوم بترحيلك".

وحظي المنشور بتفاعل كبير، إذ وصل إلى 7.7 ملايين مشاهدة في غضون 4 ساعات.

وفي كل فرصة، عبّرت إدارة ترامب عن موقفها الصارم بشأن منع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.