اتفاق غزة.. نتنياهو يشيد بترامب ولبيد يحذر: الوقت ينفد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن إسرائيل "تعمل مع الولايات المتحدة لإخراج كل الرهائن من قطاع غزة بأسرع ما يمكن".

وبعد استلام 3 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال بيان لمكتب نتنياهو "نعمل بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة لإنقاذ جميع رهائننا، الأحياء منهم والقتلى، بأسرع ما يمكن".

وأضاف مكتب نتنياهو أن إعادة الأسرى جاءت بفضل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زاعما أن "حماس حاولت حتى هذا الأسبوع خرق الاتفاق وخلق أزمة بمزاعم كاذبة".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الوقت ينفد ويجب إعادة جميع الأسرى بأسرع ما يمكن.

وجاءت دعوة لبيد عبر منصة "إكس" عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار .

مخاوف من انهيار الصفقة

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الثلاثة يائير هورن (46 عاما) و"ساغي ديكل حين (33 عاما ويحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية) وساشا تروبنوف (29 عاما يحمل الجنسية الروسية إلى جانب الإسرائيلية) من على منصة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قرب المنزل المدمر لرئيس حركة حماس الراحل بقطاع غزة يحيى السنوار.

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وتأتي دفعة التبادل الحالية بعدما سادت خلال الأيام الأخيرة مخاوف بشأن انهيار الاتفاق عقب إعلان حماس الاثنين الماضي عن تعليق إطلاق سراح الأسرى ردا على انتهاك إسرائيل الاتفاق.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في المرحلة الأولى لبدء المرحلة الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة، سواء الأحياء أو جثث الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.