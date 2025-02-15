قتيل وأربعة جرحى طعنا في هجوم بالنمسا

قتل فتى وجرح 4 أشخاص آخرين طعنا في هجوم جنوبي النمسا اليوم السبت، وأوقفت الشرطة طالب لجوء سوري (23 عاما) للاشتباه بتنفيذه الهجوم.

وأوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي المارة بسكين" في مدينة فيلاخ، مؤكدا أن "فتى في الـ14 من عمره قُتل".

'Suspected' terror attack??

Death of the 14-years old boy life not proof??

Austria – slowly but surely drifting… https://t.co/6JesiiG5o7 — Žgur Nada (@NadaZgur) February 15, 2025

وقال المتحدث إنه لم يتضح بعد إذا ما كان المهاجم على صلة بأي من الضحايا، مضيفا أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و32 عاما.

وأشار إلى أن عامل توصيل شهد الهجوم ألقى بدراجته على المنفذ الذي أصيب بجروح طفيفة وأوقف "فور الحادثة"، وأكد أن المهاجم طالب لجوء سوري وبحوزته أوراق نظامية.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من هجوم الدهس بسيارة في ميونيخ بألمانيا.

والسبت توفيت طفلة تبلغ سنتين ووالدتها البالغة 37 عاما متأثرتين بإصابتهما في هجوم ميونيخ الذي أدى أيضا إلى إصابة 37 آخرين.

وأوقف طالب لجوء أفغاني يبلغ 24 عاما، بحسب الشرطة الألمانية التي أعلنت أنه تصرف بما وصفتها "دوافع دينية".