قتيل وأربعة جرحى طعنا في هجوم بالنمسا

قتل فتى وجرح 4 أشخاص آخرين طعنا في هجوم جنوبي النمسا اليوم السبت، وأوقفت الشرطة طالب لجوء سوري (23 عاما) للاشتباه بتنفيذه الهجوم.

وأوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي المارة بسكين" في مدينة فيلاخ، مؤكدا أن "فتى في الـ14 من عمره قُتل".

'Suspected' terror attack??

Death of the 14-years old boy life not proof??

Austria – slowly but surely drifting… https://t.co/6JesiiG5o7

— Žgur Nada (@NadaZgur) February 15, 2025