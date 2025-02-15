قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إن المتطرفين يحاولون عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ويبيعون الجمهور أوهاما، وسط ضغط إسرائيلي أميركي لإجراء عملية تبادل إضافية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بأنها تفعل كل ما في وسعها لعرقلة صفقة التبادل، بدلا من تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وطالبت هيئة عائلات الأسرى -في مؤتمر صحفي- نتنياهو بإرسال وفد رفيع للمفاوضات ومنحه تفويضا كاملا لإعادة جميع الأسرى المحتجزين دفعة واحدة، مؤكدة أنها لن تسمح لنتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية أو العودة إلى حرب غير مبررة.

كما طالبت العائلات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على الجميع في ظل الوعد الذي قدمه نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستئناف الحرب، معتبرة أن الأولوية هي إعادة كل المحتجزين، ولا وقت لديهم لانتظار أي خطط سياسية.

ضغوط ومشاورات أمنية

في غضون ذلك قالت القناة 13 إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن الضغط يهدف لإطلاق الأسرى المحتجزين الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل.

إعلان

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول وصفته بالرفيع قوله إن إسرائيل ستقبل إدخال البيوت المتنقلة إلى غزة إذا تم إطلاق سراح هؤلاء الستة.

كما نقلت القناة الـ12 عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إسرائيل طلبت تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن هناك سعيا لاستخدام مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح 6 أسرى أحياء متبقين خلال أيام.

وينتظر أن يجري نتنياهو، مساء اليوم، مشاورات أمنية تتعلق بصفقة التبادل مع حماس.

وسيشارك في المشاورات كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رؤساء فريق المفاوضات، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

ويتزامن موعد هذه المشاورات مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وإلا فإن الهدنة ستنتهي.

وتهدف المشاورات، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، إلى اتخاذ موقف بخصوص المهلة الأميركية، لا سيما أنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بشأن خطوات نتنياهو المقبلة بخصوص صفقة التبادل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال اليوم إن حركة حماس أفرجت عن 3 أسرى من غزة بينهم مواطن أميركي.

وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن ما فعلته حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي "رهائن".

وقال ترامب إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله في الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.