ردد: الحمد لله.. مشاهد لتسليم أسير إسرائيلي قرار الإفراج عنه من سرايا القدس

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مشاهد تظهر تسليم الأسير الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف قرار الإفراج عنه.

وتضمن المقطع مشهدا لأحد عناصر السرايا وهو يحمل ظرفا كتب عليه ("سري للغاية" مجموعات تأمين أسرى العدو) خلال سيره داخل أحد الأنفاق، قبل أن يصل إلى غرفة في نهايته يتواجد فيها الأسير مع عنصر آخر من السرايا.

وأظهرت المشاهد تسلّم العنصر المرافق للأسير الظرف وإخراجه منه "قرار إفراج" مكتوبا فيه بيانات الأسير ومذيلا بإمضاء قيادة سرايا القدس.

وظهر الأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف مترقبا قبل أن تتهلل أساريره ويبدي ارتياحه بعد أن يخبره مرافقه بأنه سيتم الإفراج عنه، ليردد "الحمد لله.. الحمد لله" ويصافح عنصر السرايا المرافق.

وجاء هذا المقطع بعد ساعات من مقطع آخر بثته السرايا للأسير ذاته، قالت إنه جرى التقاطها خلال إحدى الجولات على شاطئ قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستفرج عن توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل، وذلك بالتزامن مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم السبت، من بينهم توربانوف.

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وسبق لسرايا القدس أن بثت مقاطع فيديو لتوربانوف خلال شهري مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، انتقد فيها حكومة بنيامين نتنياهو التي اتهمها بالتخلي عن الأسرى، وناشد الإسرائيليين مواصلة المظاهرات من أجل الضغط على الحكومة للإفراج عمن تبقى منهم.

وكانت حماس أكدت، الخميس، استمرارها في تطبيق وقف إطلاق النار، وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى حسب الجدول الزمني المحدد، في وقت أبدت فيه مصادر إسرائيلية تفاؤلها باستمرار الصفقة وإطلاق سراح الأسرى السبت.

وقالت حماس إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى، خاصة بعد خروق الاحتلال، مشيرة إلى أن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الأسرى، السبت، لكن حماس أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ"تعطيل" تنفيذ الاتفاق، خصوصا عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.