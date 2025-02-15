الاحتلال يهاجم طولكرم بالمسيّرات ويقتحم عددا من البلدات بالضفة

قالت مصادر للجزيرة إن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل في محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية فجر اليوم السبت، موازاة مع اقتحام عدد من البلدات في مناطق متفرقة واستهداف الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية وسيرت دورياتها في شوارع المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت فجار ومخيم الدهيشة في بيت لحم.

ووفقا لمصادر محلية تحدثت مع الجزيرة، فإن قوات الاحتلال دهمت منزل الأسير عبد الرحمن مقداد، علما أنه من المقرر الإفراج عنه اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

كما اقتحم الاحتلال منازل عدة في المدينة وأيضا في مخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت المصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين.

مواجهات مع المقاومة

في السياق ذاته، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون غربي جنين.

في المقابل، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إنها فجرت عبوات ناسفة "في آليات العدو بمحور وادي السيلة الحارثية" غرب جنين.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت -في وقت متأخر أمس الجمعة- استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغا من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة الاتصال مع الجانب الإسرائيلي)، "باستشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس الأربعاء"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتجز جثامينهم.

وفي نابلس، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

اعتقالات

وأعلن نادي الأسير أن نحو 400 فلسطيني اعتقلوا في الضفة خلال شهر، في حين اتهمت وكالة الأونروا الجيش الإسرائيلي باستخدام مركز صحي تابع لها كمركز احتجاز في مخيم العروب شمالي الخليل.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ26 على التوالي، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، واعتقال المئات، إضافة إلى تشريد آلاف الفلسطينيين، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات.

كما يواصل جيش الاحتلال إرسال تعزيزات عسكرية، ترافقها جرافات، إلى مخيمات جنين وطولكرم، في حين تكثف الطائرات الحربية تحليقها في سماء المدينتين، مستهدفة شمال الضفة الغربية بالقنابل عبر الطائرات المسيرة.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.