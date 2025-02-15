أخبار|إيران

تحقيق إيراني في مقتل طالب جامعي

An armed Iranian policeman is monitoring an area while standing guard in front of portraits of the founder of the Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), and Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a rally to condemn attacks in Tehran, Iran, on January 5, 2024. The rally follows Friday prayers in downtown Tehran. More than 100 mourners, who were attending the Soleimani killing anniversary, have been killed in two attacks in the city of Kerman. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
تقارير صحفية قالت إن واقعة مقتل الطالب أثارت احتجاجات في جامعة طهران (غيتي- أرشيف)
15/2/2025

ذكرت وسائل إعلام رسمية -اليوم السبت- أن السلطات الإيرانية أمرت بالتحقيق في مقتل طالب جامعي طعنا خلال عملية سطو، بعد أن أثارت الواقعة احتجاجات في جامعة طهران.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الطالب أمير محمد خالقي (19 عاما) لقي حتفه طعنا على يد لصوص على دراجة نارية سرقوا حقيبة ظهره في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالقرب من سكن الطلاب.

وقد نظم عشرات الطلاب احتجاجات أمس الجمعة واليوم مطالبين بتعزيز الأمن في مناطق الحرم الجامعي، في حين ذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن 4 طلاب اعتقلوا وأصيب أحدهم خلال الاضطرابات.

كما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير العلوم حسين سيماي قوله إن طالبا واحدا فقط اعتقل لفترة وجيزة، مشيرة إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان طلب من الوزير "متابعة القضية حتى لا تنتشر الاحتجاجات خارج الجامعة".

وحسب رويترز، تزيد الحادثة خشية السلطات الإيرانية من تكرار احتجاجات عام 2022، بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" التي اعتبرتها انتهكت قواعد اللباس الشرعي، لتفجّر حادثتها احتجاجات واسعة قضى خلالها المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، بينما جرى توقيف الآلاف.

المصدر : رويترز

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