شارك قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بحضور القمة الـ38 في أديس أبابا بالتزامن مع اقتراب موعد انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد، حيث سيتم انتخاب خليفة للتشادي موسى فكي الذي ألقى خطاب الوداع أمام وزراء الخارجية خلال افتتاح القمة.

وتأتي الانتخابات في إطار نظام التناوب الإقليمي الذي اعتُمد في عام 2018، لضمان التوازن والتمثيل العادل بين الأقاليم الأفريقية الخمسة.

وينقسم الاتحاد الأفريقي إلى 5 مناطق رئيسية: الجنوب والوسط والشرق والغرب والشمال. ووفقا لقواعد التناوب، يتم اختيار رئيس المفوضية من منطقة مختلفة في كل دورة انتخابية، مع مراعاة الكفاءة والتمثيل العادل للجنسين.

ومنذ تأسيس المفوضية عام 2002، تعاقب على رئاستها مرشحون من المناطق الوسطى والجنوبية والغربية، مما يجعل الدور هذه المرة على المناطق الشرقية والشمالية.

المرشحون المحتملون

ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، الذي يواجه منافسة قوية من وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والملغاشي ريتشارد راندريماندراتو.

وقد شكّل الاتحاد الأفريقي لجنة متخصصة لمراجعة طلبات الترشيح وضمان اختيار المرشحين وفق معايير الجدارة. وبحلول نهاية عام 2023، تمكنت 3 دول فقط من تقديم مرشحيها في الموعد النهائي.

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آلية التصويت

تتم عملية الانتخاب وفقا للمادة 42 من لوائح الاتحاد الأفريقي، حيث يتم اختيار الرئيس أولا ثم نائب الرئيس، قبل تعيين المفوضين الذين ينتخبهم المجلس التنفيذي، المكوّن من وزراء الخارجية أو المسؤولين الحكوميين المكلفين من الدول الأعضاء.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الثلثين بعد 3 جولات من التصويت، يتم استبعاد المرشح الأقل أصواتا، وتُجرى جولات إضافية حتى تحقيق النصاب المطلوب.

أما إذا لم يتمكن المرشح الوحيد من الفوز بالأغلبية المطلوبة بعد 3 جولات، يتم تعليق الانتخابات. وفي حالة التعليق، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة مؤقتا، وإذا لم يكن هناك نائب، يتولى أقدم المفوضين من حيث مدة الخدمة أو الأكبر سنا المنصب مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.