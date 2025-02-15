إيران تؤكد تلقي رسائل جديدة من حكومة سوريا

أعلنت إيران أنها تلقت رسائل من الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت أنها على اتصال غير مباشر مع السلطة في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن محمد رضا رؤوف شيباني الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري قوله إن "إيران على اتصال غير مباشر مع دمشق وقد تلقينا منها رسائل أيضا".

وأضاف، في رد على سؤال عن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن الاتصالات مع إيران، "نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".

وتابع "نحن نتابع التطورات في سوريا بتأن وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب".

وأكد شيباني -الذي شغل في السابق منصب سفير طهران في دمشق- أن "مستقبل ومصير" سوريا "يجب أن يحدده شعب هذا البلد"، وقال "الاستقرار والسلام في سوريا لهما أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بلاده لا يمكنها أن تبقى بمعزل عن إقامة علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، الحليف الكبير لنظام الأسد، لكنه اشترط أن تكون على أسس "السيادة" و"عدم التدخل في شؤون" سوريا.