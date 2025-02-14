روبيو يعود إلى واشنطن بسبب عطل فني في طائرته

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو اضطر إلى قطع رحلته الدولية والعودة إلى الولايات المتحدة أمس الخميس، بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته.

وكان روبيو في طريقه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، أحد أهم الأحداث الدولية في مجال الدفاع والسياسة الخارجية. وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر اليوم الجمعة، ثم يتوجه بعد ذلك في جولة تشمل عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

واضطرت طائرته إلى العودة فجأة إلى قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقا لما رصده صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية كان على متن الطائرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس: إن الطائرة التي كان يستقلها الوزير روبيو واجهت "مشكلة ميكانيكية"، مضيفة أن "الطائرة عادت أدراجها إلى قاعدة أندروز الجوية، وسيواصل الوزير رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى".

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في ميونخ لعقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما كان من المخطط أن يجري محادثات مع قادة إسرائيل والسعودية والإمارات خلال جولته في الشرق الأوسط.

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وعلى الرغم من هذا العطل الميكانيكي، أكدت وزارة الخارجية أن روبيو يعتزم مواصلة رحلته الدولية بمجرد استبدال الطائرة المعطوبة.

ويتوقع أن يلقي الوزير الأميركي كلمة مهمة في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيشارك في مناقشات حول القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والتحديات في الشرق الأوسط.