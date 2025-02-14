مسيرات إسرائيلية تبث رسائل تهديد لأهالي غزة

قال ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية إن طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" تبث منذ ساعات رسائل تهديد للمواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المسيرات تصدر أصوات بكاء أطفال وصراخ نساء ونباح كلاب، يتبعها رسالة تدعو المواطنين للغضب في وجه المقاومة من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين غدا السبت.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الحكومة الإسرائيلية تستعد لتلقّي أسماء 3 أسرى من المقرر أن يفرج عنهم السبت رغم نفي مكتب بنيامين نتنياهو الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت هيئة البث أن مكتب نتنياهو يقول إنه لا اتفاق حاليا مع حماس بشأن الأسرى لكن هناك استعدادات لإعلان ذلك رسميا، حسب الهيئة. وأضافت أن القرار الآن بيد نتنياهو بشأن الاستمرار في وقف إطلاق النار أو العودة إلى القتال.

وفي وقت سابق، هدد وزير المالية الإسرائيلي زعيمُ حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريش، بمحو قطاع غزة حتى لو تطلب الأمر وقتا، وجاءت تصريحاته خلال جولة له في غلاف غزة قال فيها إن فتح أبواب جهنم ليس شعارا بل إنه سيحدث، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد لذلك.

وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.

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وقالت المصادر إنه سيبدأ اليوم الجمعة إدخال البيوت المتنقلة والآليات الثقيلة إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن المعدات ستدخل غزة من معبر إسرائيلي بعد الموافقة عليها وسط تفاؤل باستمرار الصفقة.

التزام حماس

من جهتها، قالت حركة حماس إنها مستمرة في تطبيق الاتفاق وفق ما تمّ التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضافت الحركة أنها أجرت مباحثات مع الوسطاء بشأن تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى، خاصة بعد خروق الاحتلال.

وأشارت إلى أن وفد الحركة عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر ومع فرق العمل الفنية للوسطاء، وركزت الاتصالات على تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء السكان وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة بشكل عاجل.