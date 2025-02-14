الوساطة القطرية تعيد دفعة جديدة من الأطفال الروس والأوكرانيين لعائلاتهم

أعلنت دولة قطر اليوم الجمعة نجاح وساطتها في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم في إطار جهودها المستمرة في هذا الملف، التي أسفرت عن إعادة عشرات الأطفال لذويهم منذ بدء النزاع بين البلدين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن هذه الجهود تأتي "امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعكس في الوقت ذاته التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي".

وأعربت قطر عن تقديرها للمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس على "جهودهما الدؤوبة التي أدت إلى إنجاح عمليات لم شمل الأسر المشتتة".

قطر تعلن عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/rbtDLGDBPd — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 14, 2025

وخلال الأشهر الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، وفي أبريل/نيسان 2024 استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها، وذلك لتمكينها من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

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وخلال الشهر ذاته، استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بهذا الشأن، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني.