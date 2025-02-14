أبو عبيدة يكشف أسماء أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.

وكانت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أعلنت قبل قليل أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لنا".

وأفاد موقع "والا" بأن السلطات الإسرائيلية بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة من حماس.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة.

وكانت حالة من الترقب والانتظار قد سادت في قطاع غزة وإسرائيل تحسبا لتنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بعد الأزمة التي أثارها منع الاحتلال تنفيذ بعض بنود البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين أنه يبدو أن الأزمة بشأن تبادل الأسرى وتنفيذ بنود الاتفاق قد أجلت إلى الأسبوع المقبل.

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وقال الموقع في وقت سابق إن إسرائيل تتوقع أن تتلقى من حماس بعد ظهر اليوم، عبر وسطاء، قائمة بأسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم غدا السبت.

وأفاد أكسيوس بأن إسرائيل تأمل أن تتم عملية إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى كما هو مخطط لها غدا.

نفي إسرائيلي

وفي قت سابق أيضا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اجتماعا للقيادة الجنوبية الإسرائيلية سيبحث قبول استعادة الأسرى السبت المقبل أو احتمال العودة للقتال، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه لا اتفاق حاليا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الأسرى لكن توجد استعدادات لإعلان ذلك رسميا.

وشددت الهيئة على أن القرار الآن بيد نتنياهو بشأن ما إذا كان سيستمر في وقف إطلاق النار أم يعود إلى القتال.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.

وقالت المصادر إنه سيبدأ اليوم إدخال البيوت المتنقلة والآليات الثقيلة إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن المعدات ستدخل غزة من معبر إسرائيلي بعد الموافقة عليها وسط تفاؤل باستمرار الصفقة.

وأظهرت صور اصطفاف شاحنات محملة بالبيوت المتنقلة ورافعات الأنقاض على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

حماس تؤكد التزامها بالاتفاق

وكانت حماس أكدت في وقت سابق الخميس استمرارها بتطبيق وقف إطلاق النار، وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى حسب الجدول الزمني المحدد، في وقت أبدت فيه مصادر إسرائيلية تفاؤلها باستمرار الصفقة وإطلاق سراح الأسرى السبت.

وقالت حماس إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال، مشيرة إلى أن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الأسرى السبت المقبل، لكن حماس أعلنت تأجيلها، متهمة إسرائيل بـ"تعطيل" تنفيذ الاتفاق، خصوصا عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.