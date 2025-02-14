رويترز: مسؤولون أميركيون وروس يلتقون في ميونخ بحضور أوكراني

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله -الخميس- إن مسؤولين أميركيين وروسا سيلتقون في ميونخ الجمعة، مضيفا أن أوكرانيا مدعوة أيضا، في ظل مخاوف أوروبية من استبعادها من أي مفاوضات.

وقال ترامب للصحفيين "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا (الجمعة). ستكون روسيا هناك مع مسؤولينا. وتمت أيضا دعوة أوكرانيا. لست متأكدا من هوية من سيحضرون الاجتماع من أي دولة، لكن أشخاصا مهمين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة (سيحضرون)".

وعندما سُئل البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل، رفض التعليق.

وكان ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة -الأربعاء- وهو أول اتصال مباشر معروف بين رئيسين أميركي وروسي منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع جو بايدن قبل وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وأكد الكرملين إطلاق تحضيرات لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وقال -الخميس- إن أوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب "بطريقة أو بأخرى"، لكن سيكون هناك مسار أميركي روسي منفصل للمحادثات.

وقال الكرملين إنه معجب بموقف ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذكر أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين بوتين وترامب.

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تحذير أوروبي

وقد حذرت دول أوروبية من استبعادها وأوكرانيا من أي مفاوضات لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وزراء خارجية 7 دول أوروبية -خلال اجتماع في باريس- أن أوروبا وأوكرانيا ينبغي أن "تشاركا في أي مفاوضات" لوقف الحرب بين موسكو وكييف، وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا في بيان مشترك "نرغب في أن نتباحث مع حلفائنا الأميركيين في الطريق الواجب اتخاذه لوقف الحرب".

من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو ناقش "الحاجة إلى دبلوماسية جريئة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مكالمة هاتفية -الخميس- مع نظيره الأوكراني أندري سيبها.

وقالت الخارجية -في بيان- "ناقش (الوزيران) الحاجة إلى دبلوماسية جريئة لإنهاء الحرب بطريقة تفاوضية تؤدي إلى سلام مستدام"، مضيفة أن روبيو أكد أيضا على التزام واشنطن باستقلال أوكرانيا.