ترامب يريد خفضا متبادلا مع روسيا والصين للإنفاق العسكري والأسلحة النووية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد أن يناقش مع الصين وروسيا خفضا متبادلا بين القوى الثلاث للإنفاق في مجال الدفاع وتقليص الأسلحة النووية، داعيا إلى عودة روسيا لمجموعة السبع.

وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه يعتزم عقد قمة مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين "ما إن تهدأ الأمور بعض الشيء".

وقال إن "الاجتماعات الأولى التي أريد أن أعقدها هي مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي بوتين، وأريد أن أقول لهما: فلنقسم موازنتنا العسكرية إلى النصف"، مشيرا إلى أنه يريد "إبطاء ووقف وتقليص الأسلحة النووية" خصوصا.

وسئل عما إذا كان يعتزم عقد قمة ثلاثية فأجاب "نعم، أعتقد ذلك"، قبل أن يوضح لاحقا أنه سيبدأ باجتماعات ثنائية.

وأضاف أمام الصحفيين بعدما وقّع أمرا تنفيذيا حول الرسوم الجمركية المتبادلة "لا سبب لدينا لصنع أسلحة نووية جديدة".

وغداة اتصال هاتفي أجراه بنظيره الروسي خصّصه للنزاع في أوكرانيا، دعا ترامب إلى عودة روسيا لمجموعة السبع بحيث تصبح مجددا مجموعة الثماني.

وقال "أود حقا أن تعود. على الروس أن يجلسوا إلى الطاولة" و"بوتين سيودّ كثيرا العودة"، واصفا استبعاده بأنه كان "خطأ".

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ومجموعة الدول السبع (G-7) منتدى غير رسمي نشأ عام 1975، ويضم الدول الصناعية الرائدة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وبدءا من عام 1994، انضمت روسيا، وأصبحت المجموعة تُعرف باسم مجموعة الثمانية (G8) أو "المجموعة السياسية الثمانية"، قبل أن تستبعد إثر ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.