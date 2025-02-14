الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شخص يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بالجليل الغربي.

◾استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف. pic.twitter.com/GFp4M3wEg5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الشرطة والمخابرات تحققان في أن الشخص المشبوه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجيرية.

📹 شرطة الاحتلال تطلق النار على شخص بزعم حمله جسما مشبوها في مدينة طمرة pic.twitter.com/W0ptyFDmbI — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 14, 2025

وتم استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحادث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف