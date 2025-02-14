الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شخص يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202501:06 م (توقيت مكة)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بالجليل الغربي.
◾استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف. pic.twitter.com/GFp4M3wEg5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الشرطة والمخابرات تحققان في أن الشخص المشبوه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجيرية.
📹 شرطة الاحتلال تطلق النار على شخص بزعم حمله جسما مشبوها في مدينة طمرة pic.twitter.com/W0ptyFDmbI
— ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 14, 2025
وتم استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحادث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف
المصدر : الجزيرة