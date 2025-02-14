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الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شخص يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل

14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202501:06 م (توقيت مكة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بالجليل الغربي.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الشرطة والمخابرات تحققان في أن الشخص المشبوه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجيرية.

وتم استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحادث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف

المصدر : الجزيرة

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