إطلاق النار على شاب يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بشمال إسرائيل، مشيرة إلى أن ثمة خشية أن يكون المشتبه يحمل حزاما ناسفا وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

◾استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف. pic.twitter.com/GFp4M3wEg5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده في مدينة طمرة، وقالت إنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة في أعقاب الاشتباه وعملت على اعتقال الشخص المشبوه.

📹 شرطة الاحتلال تطلق النار على شخص بزعم حمله جسما مشبوها في مدينة طمرة pic.twitter.com/W0ptyFDmbI — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 14, 2025

وبحسب القناة 13 فإن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) انخرط في التحقيق فيما إذا جرى إجهاض عملية تفجيرية.