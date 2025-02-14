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إطلاق النار على شاب يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل

استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف. المركز الفلسطيني للإعلام
الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى مدينة طمرة واعتقلت الشاب (مواقع التواصل)
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202501:30 م (توقيت مكة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه بأنه "يحمل جسما مشبوها على جسده" عند مدخل مدينة طمرة بشمال إسرائيل، مشيرة إلى أن ثمة خشية أن يكون المشتبه يحمل حزاما ناسفا وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده في مدينة طمرة، وقالت إنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة في أعقاب الاشتباه وعملت على اعتقال الشخص المشبوه.

وبحسب القناة 13 فإن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) انخرط في التحقيق فيما إذا جرى إجهاض عملية تفجيرية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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