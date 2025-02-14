الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى جنين وطولكرم ويتحسب لـ"طوفان" الضفة

دفع جيش الاحتلال بتعزيزات جديدة في جنين وطولكرم، وسط تقارير إسرائيلية عن توسيع العملية العسكرية المستمرة منذ نحو 4 أسابيع إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، وقد جرى اعتقال 380 فلسطينيا على الأقل خلال تلك الفترة، وفقا لنادي الأسير.

وقالت مصادر محلية فلسطينية اليوم الجمعة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مخيم جنين شمالي الضفة في اليوم الـ25 لعملية "الجدار الحديدي".

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال وجرافاته تواصل عمليات التخريب والتدمير ونسف المنازل والمنشآت داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدتي جبع وبئر الباشا جنوب مدينة جنين.

في الوقت نفسه، دفع جيش الاحتلال بقوات من المشاة إلى مدينة طولكرم لتعزيز قواته المتوغلة في مخيمي طولكرم ونور شمس.

خطط الاحتلال

وقال موقع والا، نقلا عن ضابط إسرائيلي رفيع، إن الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط قوله، في جلسة مغلقة، أن الجيش اكتشف لدى المسلحين في مخيمات بشمال الضفة الغربية نقاط مراقبة ووسائل قتالية متنوعة.

وأضاف أن الجيش يسعى لمنع تشكُّل قوات عسكرية منظمة بالضفة، معتبرا ذلك أحد دروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل (عملية طوفان الأقصى).

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كما أفاد الموقع، نقلا عن مسؤولة بالقيادة الوسطى للجيش، بأنهم قلقون من إمكانية العودة للقتال في قطاع غزة، وانعكاسات الأمر على عمليات الجيش في الضفة.

في السياق نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تدرس إنشاء مواقع عسكرية دائمة في مخيم جنين.

اعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 فلسطينيا في اعتداءات المستوطنين بمنطقة المنية في بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي لمنطقة المنية زايد كوازبة أن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت المواطنين بالعصي وأعقاب البنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع والفلفل.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مركبتين، وحطموا عدة مركبات أخرى وألواحا شمسية.

اقتحامات بالقدس وقلقيلية

في تلك الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية، وصادرت أكثر من 20 سيارة من البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات عسكرية ووحدات من قوات المشاة اقتحمت حارة المغاير في البلدة، ودهمت محيط أحد المنازل عقب صلاة الجمعة، واعتقلت أحد الشبان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقامت بعمليات تفتيش وتضييق على حركة المواطنين داخل البلدة، قبل أن تنسحب منها.

اعتقال مئات الفلسطينيين

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، تحديدا في محافظات شمال الضفة.

وأوضح النادي -في بيان نشر أمس الخميس- أن الاحتلال اعتقل 380 مواطنا على الأقل من محافظات جنين وطولكرم وطوباس منذ بداية العدوان الحالي.

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وأضاف أن هذه الحملات تعد امتدادا "لسياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تصاعدت -بشكل غير مسبوق- بمستواها بعد حرب الإبادة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحق المعتقلين والأسرى داخل السجون".