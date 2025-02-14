استطلاع يظهر تشاؤم الإسرائيليين من إتمام الصفقة وتراجع بشعبية الليكود

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لازار" للأبحاث في إسرائيل، ونشرتها صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، أن 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تُستكمل.

وكشف الاستطلاع أن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ثمنا باهظا بسبب قضائه عطلته الأسبوعية في واشنطن أثناء فترة إطلاق سراح الأسرى.

ورغم أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة وُصفت بأنها "تاريخية"، ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عرض خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فإن التأثير الإيجابي لهذه الزيارة تلاشى بسرعة.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 53% أن تصريحات ترامب الأخيرة تساعد في استعادة المختطفين الإسرائيليين، بينما يرى 30% أنها تضر بذلك، في حين قال 17% إنهم لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن زيارة نتنياهو لواشنطن كانت سببا في تشاؤمهم من إتمام صفقة تبادل الأسرى، مقابل 22% فقط يرون أنهم متفائلون بإتمام الصفقة، و25% قالوا إنهم لا يعرفون.

تراجع شعبية الليكود

وكشف الاستطلاع أيضا عن تراجع شعبية حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، حيث فقد 3 مقاعد ليحصل على 21 مقعدا فقط في حال إجراء انتخابات جديدة. كما تراجع حزب "هناك مستقبل" بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد مقعدين ليصبح عدد مقاعده 11 فقط.

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ومن ناحية أخرى، ارتفعت شعبية حزب "المعسكر القومي" بقيادة بيني غانتس مقعدين ليصبح عدد مقاعده 19، كما ارتفع حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان مقعدين ليصبح عدد مقاعده 17.

وأشار الاستطلاع إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر 3 مقاعد إضافية، ليهبط إلى 50 مقعدا فقط، مقارنة بـ60 مقعدا للمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية التي زاد عدد مقاعدها إلى 10.

سيناريوهات سياسية محتملة

ولفت الاستطلاع إلى أن الرابح الأكبر من هذه النتائج هو ليبرمان، الذي حصل حزبه على 17 مقعدا. كما أظهر أن دخول رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على رأس حزب جديد قد يغير المعادلة السياسية، حيث سيحصل على 28 مقعدا مقابل 20 فقط لحزب الليكود، مما يعني أن بينيت سيكون قادرا على تشكيل حكومة بـ66 مقعدا مقابل 44 لائتلاف نتنياهو.

ويأتي هذا الاستطلاع في أعقاب تصريحات ترامب، الذي قال خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض إن بلاده تعتزم الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وقد أثارت هذه التصريحات رفضا إقليميا ودوليا واسعا، حيث رفضت مصر والأردن، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية، هذه الخطط.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.