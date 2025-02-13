قتيل و20 مصابا بحادث دهس في ميونخ الألمانية

قتل شخص وأصيب 20 آخرون بحادث دهس في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الخميس، في وقت ألقت فيه الشرطة القبض على السائق الذي لم تتضح هويته.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس بسيارة في مدينة ميونخ.

وقالت شرطة ميونخ -على منصة إكس- إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح بعدما دهست سيارة مجموعة من الناس وسط عاصمة ولاية بافاريا.

وذكرت في منشور لاحق أنه تم "إلقاء القبض على سائق المركبة ولم يعد يشكل أي خطر"، دون إضافة مزيد من المعلومات أو ذكر هويته.

وأكدت الشرطة أن الحادث وقع على طريق رئيسي قرب مركز مدينة ميونخ التاريخي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السيارة من طراز "ميني كوبر" دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد "فيردي"، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.

ويأتي الحادث قبيل استضافة المدينة مؤتمر ميونخ للأمن الذي تشارك فيه عادة شخصيات عالمية كبيرة.

ومن المتوقع أن يصل جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس لحضور مؤتمر ميونخ للأمن الذي يبدأ غدا الجمعة.