حماس تؤكد التزامها باستمرار اتفاق غزة والأزمة تتجه للحل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس أنها غير معنية بانهيار اتفاق غزة، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس بإبلاغ الحركة عبر الوسيطين القطري والمصري التزام تل أبيب بالاتفاق إذا أطلقت سراح الأسرى الثلاثة السبت المقبل، بظل ترقب دخول مزيد من المساعدات الحيوية والمساكن المؤقتة للقطاع تلبية لمطالب حماس.

وقالت حماس -في بيان- إنها حريصة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال به كاملا، مضيفة أن الوسطاء يمارسون ضغطا لإتمام التنفيذ وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف التبادل السبت.

ولفتت إلى أن وفدا من الحركة في القاهرة لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال وسبل تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

تقدم نحو الحل

كما أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات -لوكالة الصحافة الفرنسية- بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة السبت كما هو مخطط.

وأوضح مصدر للوكالة أن "الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم الخميس.

إعلان

في حين أفاد مصدر آخر بأن حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بالاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام الاحتلال.

بدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا في مقر القيادة الجنوبية للجيش لتقييم وضع اتفاق غزة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أزمة المحتجزين في طريقها إلى الحل، وأن إسرائيل تقدر أن الإفراج عنهم سيكون السبت حسب الاتفاق.

كذلك كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تُدخل منظمات دولية الوقود والمعدات الطبية لقطاع غزة بشكل عاجل، بما يسمح بإتمام تبادل الأسرى مع حماس السبت المقبل.

وأفادت القناة بأن الحوار بين إسرائيل والوسطاء لا يزال قائما، وسط محاولات من مصر وقطر لمنع انهيار الصفقة.

مطالب إسرائيلية

وأضافت القناة أن إسرائيل تدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وأشارت إلى ظهور أدلة جديدة تثبت أن حالة الأسرى الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وأن من بينهم مرضى ومصابين. فوفق القائمة، ستفرج حماس بالمرحلة الأولى عن 33 محتجزا إسرائيليا، 8 منهم أموات.

بدورها، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تعرّض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.

وأكد المسؤولون الذين تحدثت إليهم القناة أن نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

في حين طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بعودة الحرب ومنع إدخال المساعدات التي طالبت بها حماس، قائلا إن بإمكان نتنياهو "تحقيق النصر المطلق" بتلك الطريقة، وفق ما نقلته يديعوت أحرونوت.

جاء ذلك بعدما أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إعلان

بدوره، اتهم بيان لحركة حماس إسرائيل بأنها لم تلتزم ببنود الاتفاق، من خلال إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.