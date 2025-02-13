قطر تمد غزة بـ15 مليون لتر من الوقود

أعلنت قطر -الأربعاء- البدء في إمداد قطاع غزة بـ"15″ مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الوقود سيستخدم في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

وقالت الوكالة إن هذه الإمدادات تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأكيدا على موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وكانت الخارجية القطرية قد أفادت، بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بأن الدوحة دشنت جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميا.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن إسرائيل تماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة قطر الخيرية -الأربعاء- أنها قامت بتوزيع أكثر من 2300 سلة غذائية تحتوي على الخضار والفواكه لصالح النازحين داخل غزة، إضافة إلى تسيير 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية تحتوي على مواد أساسية لدعم الأسر النازحة وضمانا لتدفق المساعدات إلى القطاع، وفق وكالة الأنباء القطرية.

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وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.