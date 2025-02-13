قتيل وجرحى بهجوم قرب مكتب حكومي في كابل

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون في هجوم "انتحاري" بالقرب من مكاتب حكومية في العاصمة كابل اليوم الخميس، في ثاني هجوم من نوعه خلال 3 أيام.

وقال الناطق باسم الداخلية عبد المتين قاني إن مهاجما "انتحاريا" كان يحاول دخول وزارة التنمية الحضرية والإسكان لكنه فجر نفسه بعدما تعرف عليه رجال الأمن وأطلقوا النار عليه حين اقترب من الهدف، ونتيجة للانفجار قُتل شخص آخر قرب المهاجم وأصيب 3 آخرون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مكان يضم مكاتب إدارية وحكومية وسفارات أجنبية داخل العاصمة، والمكان خال منذ انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية عام 2021.

وكان تنظيم الدولة تبنى أمس هجوما "انتحاريا" أوقع 8 قتلى أمام مصرف شمال أفغانستان أول أمس، بينما كان مسؤولون من الحكومة -التي شكلتها طالبان منذ توليها مقاليد الحكم في البلاد- يستلمون رواتبهم منه.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل وزير اللاجئين خليل حقّاني في العاصمة بهجوم انتحاري أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

ويشن مسلحون من أفرع لتنظيم الدولة في أفغانستان أعمال تمرد ضد حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة.