فرنسا تحث السلطات السورية على الشراكة لمحاربة تنظيم الدولة

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- السلطات السورية الجديدة على دراسة شراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك لمنع زعزعة استقرار سوريا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها.

وقال ماكرون -في ختام مؤتمر حول سوريا في باريس- إن "مكافحة تنظيم الدولة هي أولوية مطلقة. من هنا، فإن إقامة شراكة وثيقة مع التحالف فكرة جيدة جدا".

وأضاف ماكرون أن "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تحول سوريا مجددا إلى منصة لجماعات تابعة لإيران ولزعزعة استقرار المنطقة".

وترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد بلاده المشارك في المؤتمر، في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وبعد أيام من دعوة ماكرون للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا.

وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل مصر والسعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، وحضرت الولايات المتحدة لكن بتمثيل دبلوماسي على مستوى أقل.

تعهد بدعم سوريا

واتفقت 20 من القوى الإقليمية والغربية على بذل أقصى جهد لمساعدة السلطات الجديدة في سوريا وحماية البلاد خلال الفترة الانتقالية، وذلك وسط حالة عدم الاستقرار المستمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إعلان

وفي بيان اتفقت عليه 20 دولة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، باستثناء الولايات المتحدة حيث قال دبلوماسيون إن الإدارة لا تزال ترسم سياستها تجاه دمشق، قال المشاركون إنهم سيعملون على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد الأسد في إطار عملية يقودها السوريون وتخصهم بجوهر المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وأضاف البيان أن الدول الموقعة "ستقدم الدعم اللازم لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على خلق ملاذ آمن لها مجددا في الأراضي السورية".

وتعهد المشاركون بدعم آليات الحوار الشامل التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية عن إطلاقها حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.

كما أكدوا الاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، وشددوا على وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعم توحيد الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية تفاوضية، وضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها.

ودعوا المجتمع الدولي لزيادة حجم ووتيرة المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار تنسيقي جديد سريع للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.