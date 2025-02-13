شهيد قرب قاعدة عسكرية بالضفة والاحتلال يواصل هجومه على جنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني وقتلته قرب قاعدة شومرون العسكرية شمالي الضفة الغربية، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على جنين ومناطق مختلفة بالضفة.

وذكرت المصادر أن الفلسطيني حاول تنفيذ هجوم على القاعدة المركزية للجيش الواقعة جنوبي نابلس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المهاجم كان يقود سيارة مسروقة وصدم بوابة القاعدة العسكرية قبل أن تقوم قوات الجيش باستهدافه، وأشارت إلى أنه يجري التحقق الآن من هويته.

بالتزامن مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال في مدينة جنين شمالي الضفة ومخيمها لليوم الـ24 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد 26 فلسطينيا وتهجير الآلاف.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت صباح اليوم مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالي الضفة.

وأضافت المصادر أن المركبة تعرضت للقصف 3 مرات متتالية دون وقوع إصابات.

وشهد مخيم جنين تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المضيئة وسط اشتباكات مسلحة عنيفة في المخيم.

وأصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لمخيم جنين لتفقد ممتلكاتهم، وأفادت مصادر فلسطينية أن قناصة الاحتلال ينتشرون على أسطح المنازل ويطلقون النار على كل من يحاول الوصول إلى المخيم المحاصر والمعزول عن مدينة جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال واصل الدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات لتدمير وتجريف البنى التحتية وممتلكات المدنيين.

كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرقي طولكرم، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمخيم لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت كمائن محكمة بالاشتراك مع فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.

كما نعت القسام الشهيد خالد مصطفى عامر، الذي ارتقى بعد إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين في حي "المنشية" بمخيم نور شمس.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاما استهدف مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة ودهمت منازل المواطنين وفتشتها.

وانتشر عدد كبير من جنود الاحتلال في شوارع المخيم بعد اقتحامه من أكثر من محور. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق طائرة استطلاع خلال اقتحامها المخيم، وسط حالة استنفار كبير في صفوف جنود الاحتلال.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله، والبيرة، ومخيم عسكر القديم في مدينة نابلس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.