مصادر للجزيرة: نجاح الاتصالات لاستمرار تنفيذ اتفاق غزة

أكدت مصادر للجزيرة اليوم الخميس نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق.

وأفادت المصادر بأن الوسطاء أكدوا التزامهم بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني، مشيرين إلى بدء دخول البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة بعد تعطيل الاحتلال ذلك خلال الأيام الماضية.

بدورها، أكدت حركة حماس -في بيان- الاستمرار بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضافت أنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال.

وقالت إن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولفتت إلى أن الاتصالات ركزت على إدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة.

وأشارت إلى أن المباحثات سادتها روح إيجابية والوسطاء في مصر وقطر أكدوا المتابعة لإزالة العقبات وسد الثغرات.

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بالمقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالاتفاق على السماح بإدخال الكرفانات والمعدات الهندسية الثقيلة إلى قطاع غزة فورا لاستمرار الاتفاق وفق المنصوص عليه.